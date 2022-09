Pem! Festival in città con Carlot-ta

ALESSANDRIA - Mercoledì 7 settembre, alle ore 21, in piazza Giovanni XXIII (piazza Duomo), prima tappa alessandrina per il festival Pem!-Parole e musica in Monferrato, giunto alla 17ª edizione. Protagonista sarà Carlot-ta, vercellese, musicista molto amata dalla critica musicale. Le sue canzoni raccontano di paesaggi, morte, amore, animali in modo romantico e insieme iconico, che spesso si costruisce di riferimenti letterari. L’esito è un pop da camera drammatico, oscuro e divertito. Ha all’attivo concerti in rassegne prestigiose in Italia e all’estero e le sue musiche sono state utilizzate per spot pubblicitari e per il cinema. Ne parlerà con Enrico Deregibus, offrendo un concerto in cui non mancheranno alcune cover. L'ingresso è gratuito.

Il secondo appuntamento ad Alessandria si svolgerà venerdì 9 settembre (sempre alle 21 e sempre in piazza Duomo e a ingresso gratuito), con Chiamamifaro, il nome del progetto musicale della giovanissima Angelica Gori.

In tutto la rassegna ospita diciotto appuntamenti in otto comuni, a suggellare l’edizione più corposa della storia del festival piemontese di incontri, racconti e canzoni che è diretto da Enrico Deregibus. Una manifestazione itinerante che tocca San Salvatore (comune capofila), Lu Cuccaro, Balzola, Valenza, Mirabello, che già ospitavano serate del festival, e Alessandria, Pontestura e Rive, che si sono aggiunti quest’anno. Informazioni: info@pemfestival.it.