Pisseri: "Magico Orso, ti porterò sempre nel mio cuore"

ALESSANDRIA - E' stato fra gli ultimi a lasciare Alessandria, per andare alla Triestina, e forse ha sperato che la situazione cambiasse, che ci potesse essere ancora spazio per lui. Dopo l'ultima conferenza stampa di Luca Di Masi ha capito che quello spazio non ci sarebbe stato. Matteo Pisseri ha lasciato, fisicamente, Alessandria, ma non i Grigi.

Come testimonia il messaggio, affidato all'ufficio stampa perché lo consegnasse agli organi di informazione, in cui emerge il legame speciale, che resiste anche al cambio di maglia. "Mi trovo qui, dopo due splendidi anni, a dover lasciare una città che mi ha fatto da casa, e dove ho coronato un sogno, raggiungere un grande traguardo. Non posso dire - scrive il portiere - che rimarrà nel cuore solo per questo,perché sarebbe riduttivo". Perché i due anni meritano tutti di essere nello scrigno delle cose preziose, "porterò con me ogni singolo istante di vita e di campo, porterò con me ogni singola goccia di sudore, ogni piccola e grande soddisfazione, ogni piccola e grande delusione, ogni sguardo d'intesa con mister e compagni, ogni canto all'unisono con voi, carissimi tifosi".

Al popolo grigio sono rivolte le parole di Pisseri. "Grazie per esserci stati sempre, per avermi sostenuto, apprezzato e voluto bene, e questo bene, che ricambio con tutto il mio cuore, rimarrà per sempre. Con il cuore pieno di gratitudine canto ancora insieme a ciascuno di voi: Magico orso olé, canto solo per te, ovunque sarai andrem, sempre nel mio cuore ti porterò".