Chiamamifaro: concerto-intervista in piazza Duomo

ALESSANDRIA - Venerdì 9 settembre, alle ore 21, Pem! Festival 2022 sarà nuovamente in città, in piazza Giovanni XIII (piazza Duomo) per la consueta formula che unisce le canzoni al racconto di sé e della propria carriera. Ospite Chiamamifaro, il nome del progetto musicale della giovanissima Angelica Gori, che già nel 2020 col singolo di debutto “Pasta rossa” ha raggiunto in breve tempo il milione di stream complessivi, divenendo così personaggio simbolo per le nuove generazioni. Il primo album, uscito nei mesi scorsi, “Post Nostalgia”, si avvale della direzione artistica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Si racconterà in un incontro con Enrico Deregibus intervallato da molta musica. Ingresso gratuito, non serve la prenotazione.

“PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato” proseguirà fino al 1° ottobre ospitando personaggi importanti della musica, dell’arte e della società italiana. Nomi come Arturo Brachetti, Paolo Benvegnù, Morgan, Ron, Violante Placido, Pilar Fogliati, Luca Morino, Marina Massironi (in una serata su Mario Lodi in collaborazione con Biennale Junior / Fondazione Palmisano).