Il santo di oggi, 9 settembre, è S. Pietro Claver

Pietro nasce nel 1580 circa a Verdù, in Spagna, in una famiglia di contadini. Durante l'infanzia studia presso i Gesuiti e all'età di circa 20 anni entra nella Compagnia di Gesù.

La vita

Passa la sua intera vita a preoccuparsi per gli schiavi neri deportati dall'Africa: per loro, oltre che sacerdote, è infermiere, insegnante e raccoglitore di elemosine. Quando arrivano al porto, Pietro si reca sul posto con farmaci, disinfettanti, cibo e bevande: li accompagna alle loro baracche e li lava, li cura e li sfama con attenzioni paterne. Si reca anche nelle piantagioni per sincerarsi delle condizioni di vita e di lavoro dei suoi protetti:in queste occasioni alloggia nelle baracche insieme a loro. Questo suo interesse nei confronti degli schiavi infastidisce i mercanti e alcuni suoi superiori che lo osteggiano apertamente.

La morte

Probabilmente muore di peste rimanendo in solitudine per quattro anni, quasi paralizzato, in una piccola stanza tra sofferenze e tremori implacabili. I confratelli non si interessano molto di lui e lo affidano alle cure di un giovane nero che lo tratta con profondo disprezzo e lo maneggia con brutalità. Alla sua morte, avvenuta nel 1654, una folla di schiavi neri abbatte i cancelli della residenza dei gesuiti per dare l'ultimo saluto al loro protettore. Le sue spoglie sono venerate a Cartagena. Leone XIII lo canonizza nel 1888 e lo proclama patrono delle missioni per i neri.