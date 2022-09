Overall tra Puglia e il Nord: cinque gare in tre giorni

ALBEROBELLO - Tre gare al Sud, due al Nord. Tutto in 48 ore, da oggi a domenica: Overall Tre Colli alza i ritmi, offre ai suoi corridori la possibilità di mettersi alla prova in gare nazionali e crescere, una programmazione che si avvicina, sempre di più, a quella di un team continental.

In Puglia tre impegni ravvicinati: oggi ad Alberobello, domani a Ceglie Messapica e domenica a Putignano: al via Pettiti, Zanni, Cavallo, Davarias, Sasso e Nastasi, diretti da Linda Subbrero, con il meccanico Antonio Capuzzo. Prima di salire in bici tappa, ieri, al ristorante di Rocco Marchegiano, già vicepresidente nazionale della Federciclo, che a Fossacesia ha sempre un tavolo pronto per i ciclisti

L'altro gruppo correrà domani al Trofeo Medio Po, a Castel San Giovanni, e domenica al Gran Premio Libero Ferrario a Parabiago: iscritti Giani, Acevedo, i due Belloni, Brown, Adamo e Antonetti, sull'ammiraglia Francesco Baldi, con il meccanico Piolatto.