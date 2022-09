Pam Logistica, il Comune allunga la sospensiva: stop ai lavori per altri 9 mesi. Aspettando il Tar

In attesa della pronuncia del Tar sul procedimento autorizzativo del Polo Logistico del Villaggio Europa, la Giunta Abonante ha deciso di prorogare la sospensione dell’esecutività della delibera di Piano esecutivo convenzionato per ulteriori 9 mesi.

“Durante la campagna elettorale - commenta il primo cittadino - uno dei punti fermi era batterci per impedire l’insediamento del polo logistico al Villaggio Europa. Oggi. con questa ulteriore scelta, ribadiamo la necessità che il Tar esprima un giudizio in merito alla procedura precedentemente autorizzata. In base ai provvedimenti oggi adottati, al momento non sarà possibile il rilascio del permesso di costruire e l’inizio dei lavori del polo logistico Pam Panorama presso il sito individuato dalla precedente Giunta Cuttica”.

Con questo atto viene dunque prorogata per ulteriori 9 mesi l’esecutività della delibera con la quale la Giunta precedente aveva approvato, il 16 giugno scorso, il Piano esecutivo convenzionato, che di fatto consentiva la presentazione della richiesta di permesso di costruire e conseguentemente l’inizio dei lavori.

Con il provvedimento oggi adottato non sarà quindi possibile procedere nell’iter di avvio dei lavori, in attesa del pronunciamento sui ricorsi da parte del Tar.