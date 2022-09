Ancora difficoltà per gli studenti pendolari da Alessandria a Casale

CASALE - Inizia nel segno dei disagi, o quantomeno delle incertezze, l'anno scolastico di decine di studenti (circa una cinquantina) che da Alessandria e i suoi sobborghi frequentano le scuole superiori di Casale.

Dopo aver manifestato i loro disagi per orari poco idonei al tempo scuola, lo scorso anno era stato istituito un bus sostitutivo che da Alessandria alle 6.55 arrivava a Casale alle 7.35. Un mezzo di trasporto utile anche per gli studenti che prendevano quindi il treno per Trino, sede dell'istituto alberghiero.

Nuovi orari tra Alessandria e Casale: studenti costretti allalevatacc... Da domani 20' di attesa a Valenza. C'è chi si dovrà svegliare alle 5 e rincasare alle 15

Ora però pare che questo vettore non sia più garantito da lunedì prossimo, la data ufficiale di inizio della scuola in Piemonte (a Casale le lezioni sono già cominciate mercoledì scorso).

Le opzioni sono decisamente scomode, come racconta Camilla Lombardi, all'ultimo anno del Lanza: «Purtroppo i collegamenti tra Alessandria e Casale non sono efficienti».

Non ci sono perciò solo le incognite sulla settimana corta (a proposito, in assenza di sufficienti rassicurazioni e di diktat le superiori di Casale sono iniziate con l'impostazione da sei giorni, quindi con il sabato in classe) in città...