Golosaria: questa mattina il taglio del nastro al castello di Casale

CASALE - Il taglio del nastro per l’edizione 2022 di Golosaria si è tenuto questa mattina, proprio all’ingresso del Castello del Monferrato. È solo la prima tappa della manifestazione, giunta ormai alla sua 16esima edizione, per un weekend, quello di sabato 10 e domenica 11 settembre, dedicato al vino e ai prodotti gastronomici locali. Il prossimo appuntamento invece si svolgerà sabato 17 e domenica 18 a Vignale, a Villa Morneto.

La rassegna però non si aprirà e chiuderà solo all’interno dei singoli edifici, ma coinvolge molti tra i Comuni limitrofi, per un totale di ben «31 paesi in festa», come ha spiegato l’organizzatore Paolo Massobrio. Per il programma dettagliato: www.golosaria.it.