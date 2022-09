Oltre 20mila euro con i Ricchi e Poveri

CASTELNUOVO SCRIVIA - Lo spettacolo che fa del bene. Quasi cinquemila persone a Castelnuovo Scrivia per la 23esima 'Giornata Franca Cassola Pasquali', una idea di Giannino e Helenio Pasquali che oggi Helenio porta avanti, nel ricordo di mamma e papà, insieme ai volontari, regalando una serata di emozioni e solidarietà.

Ben 20.310 euro raccolti grazie alla generosità del pubblico che ha assistito al concerto dei Ricchi e Poveri, presentato da Alessandra Dellacà, due ore di musica che hanno fatto cantare e ballare tutti, anche i fans club arrivati dalla Liguria, dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Lombardia. La somma è a favore dell'associazione Franca Cassola Pasquali, da sempre vicina all'Unità di senologia dell'Ospedale di Tortona, diretta dal dottor Francesco Millo, sul palco con tutta la 'squadra' della Breast Unit.

"Un successo senza precedenti, di presenze e per le donazioni, che serviranno per finanziare nuovi progetti e l'acquisto di macchinari", sottolinea Pasquali. Testimonial su tutti i campi della serie A2 saranno le giocatrici dell'Autosped, sul palco per la presentazione ufficiale a tre settimane dal via del campionato