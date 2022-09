Andrea, il Po e le imprese in kayak

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Andrea Ricci, appassionato di nuoto in acque libere e imprese in solitaria in kayak, racconta le sue avventure. Lo scorso anno remato lungo tutto il Po, dal Cuneese al delta. "Il tratto piemontese, compreso quello alessandrino, è sicuramente il più bello del Grande Fiume".

Ora Ricci, originario di Sperlonga, nel Lazio, ma con fidanzata a Castelnuovo Scrivia, sta percorrendo in kayak l'intera Liguria (con partenza da Sarzana). E raccoglie campioni di acqua per un progetto utile per monitorare lo stato del Mediterraneo.