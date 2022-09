Il santo di oggi, 15 settembre, è Santa Caterina da Genova

Patrona di Genova

Genova, 5/4/1447 - Genova, 15/9/1510

Caterina Fieschi proviene da una prestigiosa famiglia genovese che ha dato i natali a vari dogi. Suo padre è viceré a Napoli, papi Innocenzo IV, Adriano V, 93 cardinali e circa 300 vescovi, appartengono alla sua famiglia. A 16 anni viene data in sposa a Giuliano Adorno ma si tratta di un matrimonio politico per allearsi con una famiglia appartenente alla fazione opposta. L'unione non regge e dopo anni di umiliazioni e sofferenze, Caterina decide di dedicarsi ai malati più poveri. Viene nominata direttrice del reparto femminile dell'ospedale di Pammatone, coadiuvata dal marito che nel frattempo si è convertito alla fede diventando terziario francescano. Intorno a lei si forma un gruppo di discepoli al servizio dei più bisognosi. Muore dopo una lunga malattia e il suo corpo incorrotto è ancora oggi venerato nella chiesa della Santissima Annunziata di Genova. Viene canonizzata nel 1737 e papa Pio XII la proclama patrona degli ospedali italiani.

https://www.visitgenoa.it/santuario-di-santa-caterina-da-genova-e-museo-dei-beni-culturali-cappuccini