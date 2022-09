'Contro i linfomi Alessandria è in prima linea'

Ad Alessandria arriva 'C'è più gusto con la ricerca'. Per il secondo anno consecutivo si rinnova l'appuntamento promosso da Fil (Fondazione Italiana Linfomi) con Ascom Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Alessandria.

Questa mattina - giovedì 15 settembre - si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Coinvolti 14 tra bar e ristoranti alessandrini, che prepareranno un piatto (o un cocktail) dedicato: l'iniziativa, che proseguirà fino al 15 ottobre, si pone come obiettivo quello di avvicinare la cittadinanza alla Fil, sensibilizzando in materia di ricerca.

'Negli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti - il commento del dottor Marco Ladetto, vice presidente della Fondazione - e i progressi sono tangibili, però c'è ancora molto da fare e l'unica strada percorribile è quella della ricerca. Alessandria, con Fil e con l'ospedale, non solo rappresenta un'eccellenza, ma ha un ruolo di assoluto rilievo'.

Contestualmente alla campagna di sensibilizzazione nei bar e nei ristoranti, anche una lotteria benefica. Biglietti in vendita fino al 15 dicembre nella sede della Fil (spalto Marengo 44), estrazione finale l'11 gennaio 2023.

