Bertram, l'ex Sanders firma in Francia

TORTONA - E' stato uno dei grandi protagonisti della promozione in A della Bertram (suoi i liberi decisivi con Torino) e il condottiero della prima straordinaria stagione dei Leoni nella massima Serie.

Jamarr Sanders, uno dei giocatori più amati a Tortona negli ultimi anni, torna in Europa e firma con i francesi dello Strasburgo. 34 anni, fedelissimo di coach Marco Ramondino che lo ha allenato a Veroli, Casale e Tortona, in estate aveva rinunciato al rinnovo con il Derthona per stare in famiglia e prendersi una pausa dal basket. Ora per Jamarr, nella passata stagione miglior tiratore da tre della Lega, è arrivato il momento di tornare in pista.