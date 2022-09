Casale, Rossini firma la prima vittoria

CASALE - La prima vittoria del Casale ha la firma di Riccardo Rossini, traversa, anche chiusure in difesa quando serve, e una rete con un gesto tecnico davvero bello, oltre che 'pesante'. Per battere un Fossano che si conferma formazione ostica, brava a chiudersi e a provare a colpire in ripartenza, costretta, però, a giocare in dieci per mezzora abbondante. All'ultimo secondo parata determinante di Guerci.

Rigori sì o no

Più Casale nella prima frazione, ma il vantaggio non arriva. Al 25' conclusione dai 30 metri di Simonetta, forte, ma fuori dallo specchio della porta. E' Coulibaly a farsi largo nella metacampo nerostellata (27') , Rossi ribatte il suo tiro e poi Rossini libera. Al 29' gli ospiti protestano per un intervento in area di Fogliarino, ma l'azione è viziata da un precedente intervento falloso di Tounkara su Lacava. Casale vicino al gol al 37' sull'angolo battuto da Giacchino, il colpo di testa di Rossini sbatte sulla traversa. Brivido due minuti dopo quando, su un angolo a favore dei padroni di casa, non sfruttato, il Fossano scatta in contropiede, ma Coulibaly sbaglia il passaggio che avrebbe messo Fogliarino a tu per tu con Guerci. Prima dell'intervallo sono i locali a reclamare la massima punizione per azione fallosa su Rossini: tutto regolare l'arbitro.

L'uomo in più

Al 12' della ripresa ospiti in dieci per il rosso a Tounkara, che rimedia il secondo giallo per un intervento su Simonetta. Il Casale sblocca la gara: imposta Perez, sul pallone si avventa Rossini, con una bella girata, che strappa applausi anche per l'esecuzione. Monferrini vicini al raddoppio al 34': D'Ancora mette un pallone d'oro sui piedi di Sparacello (entrato da poco al posto di Mesina) che, sul secondo palo, in ottima posizione, di piatto conclude altissimo. Nerostellati ancora a un passo dal 2-0: contropiede 4 contro 2, Simonetta prova a servire Rossini, ma Cannistrà riesce a intercettare la sfera prima che arrivi all'uomo gol della gara. Brivido al 40' quando il tiro di De Souza, che dà vivacità gli ospiti, taglia tutta l'area. Che ci riprova un minuto dopo da fuori, abbondantemente alto. Al quarto dei cinque minuti di recupero ancora una occasione: 'cucchiaio' di D'Ancora che si stampa sulla traversa, riprende Sparacello e, davanti alla porta, manda il pallone di nuovo alle stelle. Allo scadere è Guerci a salvare il risultato sul colpo di testa di De Souza.

CASALE - FOSSANO 1-0

Marcatori: st' 20 Rossini

Casale: Guerci; Lacava, Gianola, Rossi, Nouri; Giacchino (42'st Diagne), Perez (36'st Carbonieri), D'Ancora, Simonetta; Mesina (23'st Sparacello), Rossini (39'st Marchetti). All.: Sesia

Fossano: Chiavassa, Spadafora (39'st Delmastro), Tounkara, Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino (15'st Bellucci), Coulibaly (15'st Tarantino), Mazzafera (35'st Reda), D'Ippolito, Marin (29'st De Souza). All.: Viassi