Giorgia Priarone regina d'Europa

BILBAO - Nel multisport la atlete della provincia dettano legge. A trionfare, agli Europei di duathlon, a Bilbao, è Giorgia Priarone, acquese, con un lungo palmares di vittorie nazionali e internazionali.

Punto di forza della nazionale, a Bilbao Giorgia fa gara di testa fin da subito, in un gruppetto di sette atlete, in cui c'è anche la compagna in azzurro Marta Bernardi, poi sesta al traguardo.

L'attacco decisivo a poche centinaia di metri dallo striscione dell'arrivo, staccando la francese Marion Legrand e la belga Maurine Ricour.

Priarone, 30 anni, ha iniziato a gareggiare nella società della sua città: a livello italiano 35 vittorie e 82 podi, 7 successi e 13 volte in zona medaglie negli appuntamenti europei e mondiali. A livello continentale Giorgia aveva già vinto cinque titoli europei Under 23 e uno assoluto nel 2016.