Valeria Straneo, la signora dei record

CASALNOCETO - Valeria Straneo, in casa Azalai, è stata ribattezzata 'azzarazzo'. Sarà per quella marcia in più che la campionessa di maratona continua ad avere, anche adesso che si dedica a distanze diverse e fa brillare l'arancione della sua squadra, un team che organizza gare e promuove il territorio.

Alla 'Derthona 5km', oggi a Casalnoceto, i classificati sono 159, in una giornata di sport e di festa, di musica e divertimento. Valeria è la prima donna al traguardo, ma non si 'accontenta' dell'ennesima vittoria: stabilisce il nuovo primato italiano sulla distanza (5mila metri su strada) nella categoria Sf45, 17'11''. Completano la zona premi al femminile Debora Spalenza (Fanfulla Lodigiani) e Antonia Giancaspero (Dk Runners Milano), staccate, rispettivamente, di 1'07'' e di 1'26''

Primo assoluto è Tore Gambino (Dk Runners Milano), 15'04''. Piazza d'onore per Luciano Spettoli (Atletica Alessandria, 15'11), terzo Edoardo Mazzucco (Atletica Santhià, 15'32''). Ai piedi del podio Andrea Mandrino (Alessandria), 4°, nella top 15 anche Simone Canepa, 12°.