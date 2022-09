Festa del Vino 2022: in 85mila a Casale nel primo fine settimana

CASALE - È stimata dal Comune di Casale in 85mila presenze l'affluenza al primo fine settimana della Festa del Vino al Mercato Pavia. Una risposta clamorosa, con pienoni in particolare in occasione delle serate di venerdì e sabato, ma anche per la domenica a pranzo. Con i 4.000 posti a sedere rapidamente esauriti, in molti hanno consumato i pasti in piedi, oppure direttamente in terra.

La festa, dopo la pausa elettorale, riprenderà il 30 settembre.