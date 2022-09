Bertram chiude con una vittoria

TORTONA - Bertram chiude con un successo. Vittoria su una vivace Piacenza (86-77) nell’ultima uscita di una positiva preseason per la squadra di Marco Ramondino (una sola sconfitta con Venezia all’ultimo tiro). Partita piacevole. Giocata a buon ritmo. Il pubblico, non molto numeroso, del PalaFerraris si è sicuramente divertito.

Assenti ancora Macura e Tavernelli, prima a bordo campo per Mortellaro, tornato in settimana a Tortona. Ramondino lancia Filoni in quintetto e preferisce Cain a Radosevic.



Primo quarto ad alto ritmo e con difese permeabili. Tortona scatta in avanti con Daum (10 punti nel primo periodo), Piacenza tiene botta e rientra con Pascolo. La tripla di Gajic nel finale regala agli ospiti il primo vantaggio che vale il 27-28 del 10’.

10-2 Bertram con Filloy e Candi in apertura di seconda frazione (37-30). Piacenza riparte con velocità e trova canestri con Miaschi e McGusty riportandosi a contatto. Il gioco da 4 punti di Harper porta all’intervallo sul 51-45.

Le percentuali restano alte anche nella terza frazione. Christon in evidenza per la Bertram con 9 punti nel parziale. Piacenza non molla e con la schiacciata di Skeens impatta a quota 71 al 30’. Sprint Harper (8 falli subiti) nella quarta frazione. Bertram riesce a staccarsi quanto basta per tagliare per prima il traguardo sul 84-77. Prossima gara per il Derthona la semifinale di SuperCoppa a Brescia, mercoledì 28, contro Sassari.

BERTRAM-ASSIGECO 86-77

(27-28, 51-45, 71-71)

Bertram Derthona: Christon 12, Candi 8, Filloy 11, Severini, Harper 17, Daum 12, Cain 10, Radosevic 10, Filoni 6. N.e.: Baldi, Janckovic, Tandia. All. Ramondino

Assigeco Piacenza: Gajic 16, Skeens 17, Sabatini 10, Miaschi 15, McGusty 4, Pascolo 12, Querci 3, Soviero, Gherardini. N.e.: Franceschi, Joksimovic. All. Salieri