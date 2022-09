Juventus Women, sfida decisiva al Moccagatta

ALESSANDRIA - La Juventus Women si gioca l'accesso alle fase a gironi della Champions' al Moccagatta.

Dopo l'andata del secondo turno, chiusa sull'1-1 in Danimarca, mercoledì 28 una partita cruciale per le bianconere, che cercano il pass a spese del Koge, avversaria decisamente ostica, che nel primo atto, in casa, ha confermato il suo valore.

La formazione allenata da Joe Montemurro ha scelto Alessandria, dove già aveva affrontato, sempre in questa competizione, nel 2019, il Barcellona.

Prevendita aperta, solo on line, sull'Official Ticket Shop della Juventus: 10 euro il biglietto intero, 5 per Under 20 e Over 60.