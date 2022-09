Alessandria - Carrarese, i protagonisti

ALESSANDRIA - Chi a centrocampo? Con Nichetti out per un mese, Rebuffi ha quattro interpreti per la gara di oggi.

E se, come sostiene il tecnico dell'Alessandria, "la Carrarese segna molto con colpi di testa e, dunque, serve particolare attenzione sulle palle alte", nel 4-2-3-1 Mionic è titolare dal 1'. Ballottaggio tra Lombardi e Speranza per completare la coppia di mediani. Ci può essere anche la soluzione Rota: il greco, ex della sfida, in carriera ha già giocato a centrocampo, sporadicamente, e potrebbe essere spostato, se in difesa si vogliono aggiungere centimetri, schierando Baldi, Checchi e Sini, oltre a Nunzella. Fra i convocati per l'attacco anche Gazoul, dalla Primavera2, che oggi riposa.

Dal Canto deve sostituire Della Latta, squalificato per tre giornate: favorito Cerretelli, con qualche chance anche per Bozhanaj. Cicconi è partito con la squadra, ma in settimana ha saltato qualche allenamento per una botta alla caviglia. Non dovesse farcela dall'inizio, spazio a Coccia.

Prevendita al botteghino lato tribune, ma per tutti i settori, dalle 15.30 alla fine del primo tempo. Da Carrara attesi circa 250 tifosi.

Le probabili formazioni

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Lombardi; Ghiozzi, Filip, Ascoli; Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Sylla, Bellucci, Speranza, Baldi, Gazoul, Pagani, Nepi. All.: Rebuffi

Carrarese (3-5-2): Satalino; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale; Frey, Cerretelli, Mercati, Schiavi, Coccia; Capello, Giannetti. A disp.: Rovida, Folino, Marino, Grassini, Cicconi, Pasciuti, Andreoli, Bozhanaj, D'Auria, Energe, Samele. All.: Dal Canto

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Grasso di Acireale, quarto ufficiale Marchioni di Rieti