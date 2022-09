Derthona e Castelnuovo uniti per vincere

TORTONA - Non c'era modo migliore per chiudere la settimana di 'Tortona Open Sport': all'interno del palazzetto 'Uccio Camagna' - la collocazione originaria di piazza Duomo è saltata per colpa del meteo, veramente inclemente per tutta la giornata - tutte le società sportive tortonesi si sono esibite a partire dal primo pomeriggio per conoscere e farsi conoscere da potenziali iscritti.

Il clou è stato, alle 18.30, la presentazione delle prime squadre dell'Autosped Castelnuovo e del Derthona Basket: "E' emozionante rivedere questo palazzetto così pieno, come quando era la nostra casa nei campionati minori - ha detto Marco Picchi, presidente del Derthona Basket - ed è bello pensare che questa volta tutta questa gente sia qui per aiutare l'Airc nella raccolta fondi". Oltre alle società sportive, infatti, alla manifestazione era presente anche una postazione dedicata interamente all'Airc, dove volontari e persone della Fondazione hanno offerto informazioni sull’importanza della prevenzione e sui progressi della ricerca contro i tumori pediatrici.

Subito dopo, sotto i riflettori, tutti i giocatori delle due squadre si sono presentati a un pubblico numeroso, rumoroso e festante, per poi scattare una foto ricordo con un atleta in rappresentanza di ogni realtà sportiva tortonese e fermarsi per selfie e autografi. Per Tortona, già mercoledì prossimo a Brescia il primo impegno ufficiale con la semifinale di Supercoppa Italia contro Sassari.