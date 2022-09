Tifosi da tutta Italia per Mario Di Cianni

ALESSANDRIA - "Siete stupendi. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti". Mario Di Cianni aveva salutato così i quasi 200 tifosi che, sabato scorso, era andati a sostenerlo, sotto la finestra della sua stanza, vicini al loro 'Capo', a Capo Mario, che da dicembre giocava la gara più difficile, contro la malattia, con il suo enorme cuore grigio.

Avevano lasciato uno striscione, che dal suo letto Mario, all'hospice, Mario poteva vedere molto bene. Anche quella scritta Ultras 74 che era la storia di cui è sempre stato fiero, "io che, insieme agli amici, ho fondato il gruppo ho coronato il sogno di ogni sostenitore, essere 'slo' e vivere il ritorno in serie B".

Mario si è spento oggi pomeriggio e in pochi minuti, in tutta Italia, è iniziata la mobilitazione delle tifoserie. "Da Genova, Roma, Torino, Napoli, Catania, Salerno, Milano, dal sud, dal centro e dal nord: abbiamo ricevuto molte chiam ate - raccontano alcuni 'ragazzi' della curva riuniti davanti al 'Gelso', gli occhi lucidi - e per l'ultimo saluto saranno in molti". Arriveranno delegazioni, con le bandiere. "Mario aveva organizzato un anno fa una 'reunion' di storici ultras - racconta Claudio Bartoli, da Genova - vogliamo esserci, ci saremo, per il 'Capo', per una persona speciale".

Un amico, un fratello

Sul sito ufficiale dell'Alessandria il saluto del club "a un amico, un fratello, con cui abbiamo condiviso emozioni forti e indimenticabili". E' il pensiero del presidente, dei dirigenti, dello staff tecnico, dei giocatori, di tutti i collaboratori che, "insieme alla comunità alessandrina, piangono la prematura scomparsa di Mario, fondatore degli Ultras 74 e Slo della società. Ne ricorderemo la passione di tifoso, l'impegno di dirigente, le generosità e la lealtà di uomo buono e coraggioso, fino all'ultimo". Dal club "l'abbraccio forte, commosso e addolorato ad Anna, a Simona, a tutta la sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene, discreti e presenti anche in questi momenti difficili. Mario, sarai sempre con noi".

Fra i molti messaggi anche quello di Ciccio Marescalco, che Mario aveva incontrato alla Soms del Cristo un mese fa: avevano rievocato gare e gol, anche quell'abbraccio dopo la rete al Venezia.

Da domani mattina, dopo le 10, tutti potranno salutare ancora Mario alla casa funeraria. Alle 19 il rosario nella chiesa di San Rocco - il luogo dove era cresciuto - dove martedì, alle 15, sarà celebrato il funerale..