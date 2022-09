"Noi confermiamo l'impegno preso con i cittadini"

Anche Susy Matrisciano, senatrice uscente e membro del Comitato nazionale per i rapporti territoriali del M5S, risponde alla Lega sul tema del 'campo aperto' in relazione alla maggioranza di Palazzo Rosso: "Spiace dover replicare alle dichiarazioni di chi cerca di creare confusione solo per mascherare il risultato nazionale del proprio partito. Per quanto riguarda il M5S possiamo solo confermare l'impegno preso con i cittadini alle scorse Amministrative".

"Abbiamo già dimostrato in più occasioni di essere una forza politica che non guarda al proprio consenso elettorale ma al bene della comunità - ricorda Matrisciano - Abbiamo contributo alla nascita di questa amministrazione con la proposta di un patto di coalizione e il programma Alessandria 2030, condiviso da tutti. I patti si rispettano e la coerenza è un valore nel quale crediamo fortemente. Pertanto lasciamo queste provocazioni a chi le lancia, pensando che le dinamiche ballerine della propria coalizione valgano anche per gli altri. Spiace deludere. Non è così. Continuiamo a lavorare per realizzare il progetto Alessandria 2030 e sostenere Giorgio Abonante sindaco".