A Rimini per i Grigi. Con la Nord

ALESSANDRIA - "Ci saremo, ovunque giocherà la nostra Alessandria". Una promessa fatta anche a Capo Mario: la Nord sarà a Rimini, domenica, per la sesta giornata del girone di andata, contro la matricola allenata da Gaburro, 7 punti, sconfitta di misura domenica a Lucca.

Ancora posti sul pullman in partenza alle 9 da piazza Perosi: adesioni con un messaggio whatsapp al 3394213037, o questa sera, alla Boccia, alla riunione settimanale dei Supporters. C'è tempo fino a domani sera per aggiungersi alla lista dei partenti. I biglietti saranno sul circuito Vivaticket, prevendita non ancora aperta.

Rimini, due recuperi

I romagnoli recuperano due giocatori, out a Lucca: Piscitella, fuori dalla terza giornata con l'Entella, e Panelli, che ha saltato l'ultimo impegno di Toscana, sono tornati a tempo pieno in gruppo. Quasi sicuro, invece, il forfait in attacco di Mencagli.

In casa Alessandia Fabio Rebuffi, già dopo la gara con la Carrarese, aveva stimato in un paio di settimane il recupero di Pellegrini, N'Gbesso e Rizzo, almeno altre tre di attesa, invece, per Nichetti.

Dirigerà l'incontro al 'Neri' (ore 14.30) l'arbitro Leone di Barletta, assistito da Fratello di Latina e Aletta di Avellino, quarto ufficiale Dini di Città di Castello.