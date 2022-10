Bertram, il primo atto è contro Trento

TORTONA – Bertram apre le danze della stagione 2022/2023 affrontando in casa Dolomiti Energia Trento. Palla a due alle ore 17 al PalaEnergica di Casale Monferrato. Curiosità per vedere all’opera la squadra di Marco Ramondino. Alla sfida mancheranno però due grandi protagonisti come Jp Macura e Matteo Spagnolo.

Qui Tortona

“Affrontiamo una formazione che ha giocatori di grande taglia e imponenti, anche se non molto alti - spiega Marco Ramondino -. Trento può schierare un quintetto con Flaccadori, Lockett, Crawford, Grazulis e Atkins che ha fisicità e atletismo di alto livello. Dopo avere faticato un po’ lo scorso anno, la formazione allenata da Molin si è attrezzata per competere anche in EuroCup. Per ritardo nella condizione o disparità fisica possiamo soffrire alcune situazioni, per cui dovremo giocare un incontro in cui l’impatto fisico parte dall’atteggiamento mentale e dalla presenza”.



Qui Trento

“Affrontiamo una squadra di alto livello, che specialmente in casa proverà a far valere le sue armi migliori - analizza coach Lele Molin. Tortona ha ritmo, si esprime al meglio in contropiede, con grande dinamismo per sfruttare atletismo e tiro dei suoi giocatori di riferimento. Noi dovremo provare a togliere loro la possibilità di correre e dettare i ritmi dell'incontro, servirà attenzione e concentrazione. La squadra sta mostrando solidità, coesione, e capacità di andare sopra ai problemi che dobbiamo affrontare”.



Pre-Partita

BERTRAM TORTONA –DOLOMITI TRENTO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 2 ottobre, ore 17.

Arbitri: Giovannetti, Bettini, Capotorto.

Come seguirla: In tivù in streaming su Eleven Sports (in abbonamento). Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Christon, Harper, Filoni, Daum, Cain. Trento con Flaccadori, Lockett, Crawford, Grazulis, Atkins.

Indisponibili: Macura (Tortona); Spagnolo e Ladurner (Trento).

Note: Tortona e Trento si sono affrontate quattro volte in LBA (due gare di Supercoppa e due in campionato). La Bertram ha vinto tre volte: le due gare di Supercoppa e la gara casalinga dello scorso campionato (76-50 il 12 febbraio 2022). L’ex della gara è Andrejs Grazulis che ha giocato a Tortona (A2) nel 2019/2020, viaggiando a 16.8 punti e 8.3 rimbalzi di media.