Punto DI, l'inaugurazione delle sale musica

Sono state inaugurate questo pomeriggio al Punto DI, in via Parini, le due sale musica oggetto di ristrutturazione da parte del Cissaca. Gli spazi, uno subito disponibile e l'altro da fine mese, potranno essere utilizzate da band e dj per prove, esibizioni e riprese video anche da utilizzare sui social.

Il direttore del Cissaca, Stefania Guasasco, e l'assessore alle Politiche giovanili, Vittoria Oneto, ci raccontano i passi fatti fino a oggi e le idee di sviluppo.