San Francesco, celebrazioni e fiori

Oggi si celebra San Francesco, patrono d'Italia, e anche ad Alessandria è giorno di ricorrenze: alle 11.30 si è svolta la commemorazione al monumento in piazza Carducci (in foto, due alessandrine depongono i fiori), oggi alle 18 invece messa solenne presieduta dal vescovo, monsignor Guido Gallese, e alle 21 dibattito “San Francesco oggi per una ecologia integrale: la terra e il prossimo” al Museo etnografico della Gambarina organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori: parteciperanno Piercarlo Fabbio (presidente del Mcl), Emiliana Conti (vice) Maurizio Sciaudone (consigliere delegato all’Ambiente della Provincia e consigliere comunale), Serena Trentin (responsabile donne Mcl), Franco Trussi (esperto Mcl ed ex vicesindaco) e Manuela Lessio (referente provinciale Ami).

Domani, infine, alle 7.30 messa per tutti i benefattori del convento.