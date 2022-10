Le 'ragazze' dell'Istituto Michel alla scoperta dei colli valenzani

VALENZA - Un lunedì spensierato e insolito, a contatto con la natura per sei ospiti dell'Istituto Divina Provvidenza Beata Teresa Grillo Michel di Alessandria. Coinvolte dalla creativa e appassionata camminatrice Nadine Zanarotto, alessandrina da tempo residente a Valenza, sei donne del reparto San Tommaso si sono avventurate in una passeggiata di 8 km per le colline che sovrastano la città del gioiello tra panorami mozzafiato lungo i sentieri tracciati dal Cai e con piacevoli incontri con gli animali. «Ringrazio la madre superiora suor Natalina e le assistenti Elena e Oriana per aver reso possibile questa giornata che mi piacerebbe ripetere, le persone in struttura hanno bisogno di uscire e vivere la natura» spiega entusiasta Nadine.