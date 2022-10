Ancora lavori sulla Alessandria-Voghera

TORTONA - Proseguono i lavori propedeutici per l’innesto del Terzo Valico dei Giovi alla linea storica Alessandria – Piacenza: in questa nuova fase di lavorazione, gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si concentreranno nella tratta tra Tortona e Spinetta, dove sarà costruito il nuovo binario direzione Alessandria e sistemato in posizione definitiva il binario direzione Tortona, in corrispondenza del futuro innesto; verranno poi ammodernati gli impianti tecnologici.

Per consentire le attività di cantiere, dall’8 ottobre al 20 novembre, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Tortona e Spinetta sarà così modificata:

i regionali tra Asti/Alessandria e Voghera saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Voghera;

e saranno sostituiti da bus nella tratta tra e i regionali tra Asti e Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Arquata Scrivia, con variazioni di orario;

e percorreranno l’itinerario alternativo via con variazioni di orario; i collegamenti Intercity notte Torino – Lecce saranno deviati via Milano (Novara).

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.