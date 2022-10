Paulaner Oktoberfest, la musica sarà protagonista

Conto alla rovescia per la seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria, da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre nell’area dell’ex piazza d’Armi, in viale Milite Ignoto: da lunedì a mercoledì dalle 18 alle 24, giovedì dalle 18 all’1 di notte; venerdì dalle 18 alle 3 del mattino; sabato dalle 11 alle 3 del mattino; domenica dalle 11 fino alle 24 (tutti gli aggiornamenti sui social dell’evento e sul sito www.oktoberfestalessandria.it).

Tante le sorprese: una ruota panoramica alta 35 metri svetterà vicino al padiglione adibito ai festeggiamenti e al luna park, che a sua volta offrirà attrazioni per grandi e piccini. Quali? Tanto per citarne qualcuna, la giostra dei cavalli e gli autoscontri, la casa degli specchi e i tappeti elastici...

Alessandria, torna

il Paulaner Oktoberfest Da giovedì 20 ottobre a martedì 1° novembre in viale Milite Ignoto padiglione da 3mila metri quadri, 'Beer Garden' e luna park

Riconfermata anche la messa, come da tradizione all’Oktoberfest originale di Monaco di Baviera, che si terrà domenica 30 ottobre nel parco davanti al padiglione. Due, invece, le band bavaresi che si occuperanno di animare le serate: la GIBIERfest Band e gli Alpen Vagabunden, già presenti nella prima edizione.

Musica protagonista



“Sul palcoscenico del Paulaner Oktoberfest Alessandria arriva per la prima volta la GIBIERfest Band, che da giovedì 20 ottobre a mercoledì 26 allieterà le serate e coinvolgerà i presenti con prosit e festeggiamenti - spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl - La seconda settimana, da giovedì 27 ottobre al martedì 1° novembre, vedrà invece il ritorno degli Alpen Vagabunden, che come nel 2019 offriranno un repertorio di oltre quaranta canzoni, con un vero e proprio show di animazione e folklore. Ci sarà spazio anche per la musica italiana e straniera con tanti concerti live, per ballare e divertirsi al ritmo delle canzoni più note, nel grande padiglione riscaldato da 2.700 metri quadrati".

Ad aprire i concerti, giovedì 20 ottobre, ci sarà la Shary Band, che riprenderà gli ultimi 60 anni di musica con coreografie e costumi incredibili. Poi, venerdì 21 ottobre, toccherà ai Groovejet, uno dei progetti più energetici e versatili nel panorama cover band nazionale, mentre sabato 22 sarà la volta degli Elemento 90, che ricorderanno i mitici anni ’90.

La musica live continuerà giovedì 27 ottobre con le migliori hit dance degli Explosion quindi venerdì 28 ottobre spazio ai Divina, con il loro spettacolo anni ’70. Sabato 29 sarà quindi la volta del dance party dei Way to Hollywood e lunedì 31 sul palco salirà l'ABCD Band con il suo incredibile cover show.