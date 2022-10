Sylla sarà operato, Ascoli fuori un mese

ALESSANDRIA - Un gol che manda l'Alessandria al secondo turno di Coppa Italia, ma tiene Pape Sylla ai box per un periodo non breve.

Nell'azione del 2-1 l'attaccante si è scontrato con Desjardins, portiere del Novara, uscito male, che lo ha colpito e gli ha causato la frattura della mandibola: il giocatore sarà operato la prossima settimana per ridurre l'infrazione e dopo l'intervento si conosceranno i tempi di recupero e, quasi sicuramente, la necessità di indossare poi una maschera protettiva.

Per Luca Ascoli frattura del setto nasale, subito ridotta sul campo e questo ha evitato, per lui, la necessità dell'operazione, con un rientro stimato in trenta giorni.

Due assenze che, però, limitano le scelte di Fabio Rebuffi.