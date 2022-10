Autosped vince. E aspetta Gianolla, Smorto, Rulli e Ravelli

ARENZANO - Domani inizia la A2 femminile, ma Autosped è solo spettatrice: la gara d'esordio contro Costa Masnaga, già duello tra candidate alla A1, slitta al 23 novembre per un impegno internazionale delle lombarde.

Un rinvio che, in questo momento, tutto sommato non dispiace a coach Nino Molino, perché può aiutare il recupero di alcune giocatrici in infermeria. Ci sono chance per Smorto, leggero stiramento, e per Gianolla, affaticamento, da valutare anche Ravelli, mentre per Rulli, operata al menisco, serviranno almeno ancora un paio di settimane.

Tutte e quattro ferme nell'ultimo test, ad Arenzano, contro Pegli, protagonista annunciata della serie B ligure - piemontese in cui giocherà anche Castelnuovo. Vince Autosped, 72-57, che nella prima metà ha punti soprattutto da Premasunac (16 il totale, mvp della squadra), in netta crescita, e da Marangoni (15), dopo l'intervallo da Bonasia (12), Bernetti (10) e Baldelli (7).

Per 20' le liguri riescono a restare 'attaccate' alle ospiti, 13-10 e 29-25, in avvio di terzo periodo mettono anche la testa avanti, 30-29, ma è solo una fiammata, perché con alcune 'bombe' da 3 di Bonasia, Bernetti e Castagna Aurtosped allunga, 51-43 dopo 30', e chiude con un vantaggio in doppia cifra.

Ora dieci giorni per lavorare in palestra, aspettando buone nuove dallo staff medico: almeno un paio di recuperi sono fondamentali per l'esordio al PalaOltrepò, il 16 ottobre, contro Alpo Verona.

Per il ds Balduzzi un nome da annotare sul taccuino per i prossimi movimenti di mercato: Ranisavlijevic, centro classe 2005 di Pegli, 27 punti per lei, un prospetto con un grande futuro.