Tris Pontedera, Alessandria al sesto ko

ALESSANDRIA - Non aveva mai vinto il Pontedera. Lo fa al Moccagatta (2-3) dove i Grigi pagano mezzora da incubo nella prima frazione, regalando, di fatto due gol per leggerezze gravi ed errori in difesa.

Sei sconfitte in sette gare, 15 reti subite: l'impegno dei ragazzi e di Rebuffi non si discute, ma non può bastare se una squadra di media classifica ha strada libera per mettere al sicuro il risultato. Doveva essere uno spareggio almeno da chiudere con un punto, così ogni passo è preoccupante.

Fiducia a Pagani

Fiducia a Pagani dall'inizio e Nepi parte della panchina. E fiducia anche a Baldi in difesa, con Checchi come possibile cambio. Modulo confermato, ma con un paio di variazioni, anche la conferma di Filip, in campo 90' in Coppa.

Canzi, alla prima alla guida del Pontedera, non sorprende per il suo 3-4-1-2, l'esperienza in difesa è garantita da Martinelli, con Brighenti che la spunta, a sinistra, nel ballottaggio con Pretato. In attacco la coppia è Nicastro - Cioffi, con Fantacci alle spalle.

ALESSANDRIA - PONTEDERA 2-3



Marcatori: pt 10' Aurelio, 13' Speranza, 18' Cioffi, 29' Catanese: st 2' Pagani

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

45' Sei minuti di recupero

43' Ultimi due cambi: Perseu e Lombardi, per Filip e Mionic

42' Rota decisivo su un diagonale in area di Petrovic.

27' Doppio cambio nell'Alessandria: dentro Gazoul e Ventre per Ghiozzi e Speranza

25' Grande azione di Ghiozzi, lanciato da Nepi brucia Marcandalli e incrocia e Siano si oppone, negando il pareggio

7' Primo cambio Alessandria: fuori Pagani, dentro Nepi

2' GOOOL ALESSANDRIA: azione personale di Pagani, eurogol nel sette, dove Siano non può arrivare

1' Nessun cambio, calcio d'inizio Alessandria

Primo tempo

45' Non c'è recupero: finisce con il Pontedera avanti 3-1

29' Terza rete del Pontedera: Aurelio ha una autostrada a sinistra, palla morbida in area per il colpo di testa di Catanese che infila ancora Marietta. Rebuffi sposta Baldi a destra e Rota, in evidente difficoltà con Aurelio, al centro

26' Tocca a Siano negare il pareggio a Pagani di testa

25' Grande Marietta, di piede respinta la conclusione di Cioffi, che prova a sfruttare una imbucata

17' Pontedera di nuovo avanti: ancora un pallone in area di Aurelio colpo di testa di Cioffi, troppo libero, imparabile per Marietta

13' GOOOL ALESSANDRIA: pareggio immediato: Grigi subito aggressivi, su una palla da sinistra di Nunzella, mischia, Speranza (prima rete da professionista) infila Siano

12' Brivido sulla conclusione di Catanese che si stampa sull'incrocio, a Marietta superato

10' Pontedera in vantaggio: taglio da destra du Perretta, sul secondo palo il diagonale di Aurelio, troppo libero, che infila Marietta. Primo vantaggio dei toscani in questa stagione

4' Non ci sta proprio la segnalazione dell'assistente: Galeandro si imposessa del pallone correttamente e dovrebbe poter convergere verso l'area

1' Calcio d'inizio Pontedera

Il tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Mionic (43'st Lombardi), Speranza (27'st Ventre); Pagani (7'st Nepi), Filip (43'st Perseu), Ghiozzi (27'st Gazoul); Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Pellegrini, Bellucci. All.: Rebuffi

Pontedera (3-4-1-2): Siano; Shiba (17'st Marcandalli), Bonfanti, Martinelli; Perretta, Ladinetti, Catanese (45'st Izzillo), Aurelio; Fantacci(17'st Guidi), Nicastro (40'st Petrovic), Cioffi (17'st Mutton). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Petrovic, Di Bella, Benedetti, De Ioannon, Tripoli, Somma. All.: Canzi

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Pelosi di Ercolano, Miccoli di Lanciano, quarto ufficiale Fichera di Milano

Note: Giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 800 circa, incasso 4120 euro. Ammoniti: Shiba, Bonfanti, Filip, Galeandro, Aurelio, Guidi per gioco falloso Angoli: 4-0 per l'Alessandria Recupero: pt 0', st 6'