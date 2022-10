FILIPPONA - Una villetta a Filippona, che è una borgata di Lobbi, che è sobborgo di Alessandria. Il "buen retiro" di Vittorio Mangili non ha niente a che vedere con quel che prima del "retiro" c'è stato. Viaggi avventurosi dal troppo freddo al troppo caldo, rivolte, zone di guerra. Mica per niente Indro Montanelli, forse il numero uno dei giornalisti italiani, di lui disse che era un matto.

Matto forse, no, spregiudicato di sicuro. Intraprendente anche. Mangili oggi, domenica, compie cento anni (è nato a Milano il 9 ottobre 1922). Buona parte del suo secolo l'ha vissuta da inviato della Rai, agli albori della televisione italiana. Per dire: fu l'unico a documentare davvero l'insurrezione antisovietica a Budapest, anno 1956. I suoi video servirono all'Onu per certificare che in Ungheria si erano violati i diritti umani.

Angelo nel fango

Tra le mille imprese di Mangili, vale la pena almeno segnalare i reportage dal Biafra, l'incontro con madre Teresa di Calcutta, la spedizione al Polo Nord oppure il viaggio sulle orme di Marco Polo: era il 1972, cavalcò dalla Turchia alla Cina. Fu anche tra i cosiddetti "angeli del fango", dopo l'alluvione di Firenze.

Mangili racconta

E' sposato da 76 anni con Maria Rossi, che da ragazza faceva la commessa in un negozio di articoli militari. "Andavo ogni giorno da lei, con una scusa". I due stanno insieme, condividono ricordi, si godono il meritato riposo, qui a Filippona, borgata di Lobbi, sobborgo di Alessandria.