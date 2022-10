Protezione civile, una settimana di festa

Sette giorni di festa per la Protezione civile: inizia infatti oggi la Settimana dedicata all'ente e ogni giorno, come spiega il coordinatore Andrea Morchio, "sulla pagina Facebook del Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione civile di Alessandria verrà pubblicata una cartolina sul nostro mondo. È un occasione per conoscere il nostro mondo attraverso il mondo social".

"Questa settimana - prosegue - è anche l'occasione per fare il bilancio dei mesi estivi appena trascorsi, in cui di certo il volontariato non è andato in vacanza. Proprio in questi giorni si è allentata la morsa dell'emergenza idrica, che ha visto le autobotti del Coordinamento Territoriale effettuare 645 viaggi per trasportare 8.345.000 litri di acqua potabile, percorrendo 40mila chilometri. Oltre all'emergenza idrica, è stato supportato il sistema Antincendio Boschivo, composto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Corpo Antincendio Boschivo del Piemonte. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla presenza concreta della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha finanziato nuove attrezzature immediatamente messe in utilizzo".

Non solo: "Finite queste emergenze - prosegue Morchio - è già il momento di rimettere in ordine i veicoli e le attrezzature per preparare al meglio la stagione autunnale, mentre dal 22 ottobre per alcuni sabati i nostri volontari saranno impegnati nuovamente nel Centro Vaccinale all'ex Caserma Valfrè. Tempo ne rimane poco, ma invito tutti a seguirci per conoscerci meglio e magari... diventare dei nostri".