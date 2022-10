Martino è campione nazionale master di judo

Domenica 9 ottobre si sono svolti i campionati italiani assoluti master a Leinì (Torino). L'Atletico Judo Alexandria è salita sul tatami con Simone Martino nella categoria M2 66 kg e Luca Izzo M2 81 kg.

Martino ha riconquistato il titolo nazionale dopo quello già vinto nel 2019. Tre vittorie per lui e medaglia d'oro meritata, grazie ad un allenamento intenso e alle cure del fisioterapista Andrea Ricagni: un lavoro ben programmato. Quinto posto per Izzo che arriva in semifinale ma un errore non gli permette andare oltre. Alla finalina del terzo posto purtroppo deve cedere alla supremazia ed esperienza dell'atleta italo-moldavo. A bordo tatami c'era il maestro Alberto Natale.