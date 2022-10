Acqui: approvato il protocollo d'intesa per il nuovo Gran Monferrato

ACQUI TERME - Al momento della sua costituzione, uno degli obiettivi annunciati del Consorzio Gran Monferrato fondato dai comuni di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada era il coinvolgimento di altri territori in un progetto le cui finalità mirano alla promozione turistica e commerciale di tutto il territorio monferrino. Un primo passo in questo è stato fatto: al protocollo firmato nel 2020 dai sindaci Lucchini, Riboldi e Lantero si aggiungono le sottoscrizioni dei Comuni di Gavi, Tortona e Valenza.

«Il territorio ricomprendente le Città di Gavi, Tortona e Valenza - si legge nella delibera approvata dal Comune di Acqui Terme per l'approvazione del protocollo - costituisce un’area omogenea dal punto di vista paesaggistico che vanta produzioni tipiche di assoluta eccellenza sia in campo agricolo sia in quello industriale». Per tali motivi, i Comuni di Acqui Terme, Casale Monferrato, Gavi, Ovada, Tortona e Valenza, «quali espressioni delle rispettive comunità locali, intendono condividere l’obiettivo di valorizzazione del territorio promuovendone le eccellenze ed avviando processi unitari di razionalizzazione dell’offerta turistica e della promozione complessiva dell’area in oggetto». D'ora in avanti, perciò, il Consorzio per lo sviluppo turistico prende il nome di 'Gran Monferrato Derthona Gavi'.