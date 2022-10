Alessandria saluta il Milite Ignoto

ALESSANDRIA - Nella notte tra lunedì e martedì, ha transitato dalla stazione ferroviaria di Alessandria il "Treno storico della Memoria" nel centenario della traslazione del Milite ignoto. Pur non essendo inserita tra le città nelle quali il treno museo viene allestito ed esibito, le locali associazioni d'arma hanno voluto tributare gli onori dovuti.

Grazie all'interessamento di alcuni iscritti ed alla disponibilità del personale di Trenitalia e della Polfer, all'1 dell'11 ottobre il treno ha fatto ingresso nella stazione di Alessandria ed è stato accolto da una folta delegazione delle Associazioni, dall'assessore Enrico Mazzoni in rappresentanza della Città di Alessandria e dal sindaco Gianfranco Ferraris in rappresentanza del comune di Castellazzo.

Chi c'era

Erano presenti per l'Associazione nazionale Alpini i vessilli della sezione di Alessandria e Casale Monferrato e 14 gagliardetti di gruppo: per l'Associazione nazionale Bersaglieri c'erano i labari della sezione Franchini di Alessandria, Castellazzo Bormida e Valenza. C'erano poi l'Associazione nazionale Polizia di Stato e il labaro dell'Istituto nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon delegazione di Alessandria.

Lo schieramento che si estendeva lungo tutta la banchina del primo binario dopo aver salutato sull'attenti l'arrivo del treno ha reso gli onori al milite Ignoto, idealmente posto sopra l'affusto di cannone nel carro K12 allestito per il trasferimento della salma, intonando la prima strofa della Leggenda del Piave.

Chi è

Il Milite Ignoto è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che potessero permettere il riconoscimento e rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani ed è diventato simbolo dell'unità e dell'identità nazionale italiana. Il Treno storico della Memoria è la ricostruzione di quello che trasportò il Milite Ignoto da Aquileia a Roma nel 1921 per essere traslato e ripercorre il viaggio di per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale e il concetto di Patria.