Alessandria, l'ultimo saluto a Paolo Berta

ALESSANDRIA - 'Il Piccolo' segue, in diretta, i funerali di Paolo Berta, classe 1955, morto nella mattinata di lunedì. Prima della celebrazione in duomo, tappe da Idea, l'associazione che ha fondato per tutelare le persone con disabilità, e davanti al Palazzo Municipale: Berta è stato a lungo consigliere comunale, fino allo scorso giugno.