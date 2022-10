ALESSANDRIA - Inizia il 5 novembre ad Alessandria la nuova stagione di concerti e spettacoli 2022-2023 del “Festival Teatrale e di Fundraising” promosso dal GruppoAnteprima. "Ittd- Il Teatro Ti Dona" prevede un numero di eventi che porteranno ad Alessandria nomi noti della comicità, del teatro e della musica con una parte del ricavato sempre destinata ad onlus e associazioni di volontariato della nostra provincia. Ad aprire il sipario del Teatro Alessandrino sarà il “Gran Galà della Musica” con la Pfm - Premiata Forneria Marconi sabato 5 novembre alle ore 21.



Nel tour “Pfm 1972-2022”, Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria) ripercorrono cinquant'anni di musica con un tuffo nel passato fino ad arrivare alle nuove sonorità sperimentate dalla band che portano lo spettatore a sentirsi nel presente e allo stesso tempo proiettato nel futuro. Il sound delle loro canzoni si mescola e si immedesima all'interno di video, di proiezioni e scenografie virtuali che arricchiscono questo viaggio in 50 anni di storia della musica che abbraccia anche i testi del “Faber”, Fabrizio De Andrè il poeta e cantautore senza tempo. Il concerto sarà aperto dai Barock Project, una band scelta direttamente da Pfm tra i gruppi del panorama del nuovo prog internazionale.



Il concerto che inaugura l'apertura del Festival “Il Teatro Ti Dona” è patrocinato ed è parziale favore dell'Associazione Bios- Donne Operate al Seno di Alessandria, prima realtà di volontariato in ambito sanitario, nata nel 1996 e che da allora partecipa attivamente nell'organizzazione culturale della vita alessandrina per raccogliere fondi e portare avanti progetti e obiettivi in favore delle donne che hanno subito un'operazione o che si accingono a sottoporsi ad un intervento.



I biglietti per il concerto “Pfm 1972-2022” (da 40 a 60 euro) sono disponibili sul sito del Gruppo e su TicketOne. Sono già aperte le prevendite per acquistare i biglietti del secondo artista in arrivo in città: Roby Facchinetti e la sua orchestra di 40 elementi che lo accompagneranno nel concerto “Symphony”, Ritmico Sinfonico Young Orchestra e Coro pop Art Voice Academy diretti dal maestro Diego Basso. Appuntamento il 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Alessandrino.