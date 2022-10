Tre volte Bertram. Pesaro ko e vetta

CASALE MONFERRATO - Un’altra vittoria per la Bertram che batte Pesaro (81-73) nell’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Un sabato sera felice per la squadra di coach Marco Ramondino che, dopo aver dominato il primo tempo e aver subito la rimonta della Carpegna, chiude in testa in un finale emozionante.

Tortona (Harper e Candi 17 punti) resta imbattuta in testa alla classifica con Bologna, in attesa di Milano che gioca nel pomeriggio. Prima della palla a due il toccante minuto di silenzio per ricordare Paolo Berta, scomparso in settimana.

(Foto Ilaria Cutuli)