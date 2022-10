Redivo si scuote. Novipiù batte Trapani

CASALE MONFERRATO - Piace la Novipiù versione casalinga. Dopo il successo con Latina la squadra di Andrea Valentini regola anche Trapani (70-65). Decisivo l’argentino Lucio Redivo che dopo un primo tempo incolore sale in cattedra e indirizza la gara chiudendo a quota 24 punti. Domenica il Monferrato è atteso dal derby di Torino.

La partita

Casale senza Luca Valentini e Formenti. Trapani senza Rupil. Gara equilibrata fin dalle prime battute con Martinoni ed Ellis subito a segno e Trapani che risponde colpo su colpo con i due Usa. Al primo stop Novipiù avanti 17-12. I 12 dei siciliani sono tutti made in Usa: 6 di Jenkins e 6 di Carter.

7-0 Casale in avvio di seconda frazione per il 24-12 che vale la doppia cifra di vantaggio e il doppio dei punti. Trapani bloccata in attacco (2/15 da tre). La squadra di Parente impiega 5’ per sbloccarsi e segnare i primi punti della seconda frazione. Casale invece tira poco dall’arco (2/4). Si arriva all’intervallo di una gara a basso ritmo e basso punteggio con la Novipiù che mantiene la doppia cifra di vantaggio (33-22). In ombra Redivo.

Riparte con un’altra faccia Trapani nella ripresa. 8-2 2B Control per mangiare il vantaggio dei padroni di casa (35-30). Redivo si scuote, ma Trapani con Jenkins è scatenata. Arriva la tripla del pareggio 40-40 (18-7 Trapani) al 26’. Partita riaperta e con molta più intensità. Nella difficoltà, la Novipiù riparte trascinata da Redivo che costruisce il break che riporta Casale sul +9 (49-40). Al 30’ Casale avanti 51-44.

Ma Trapani non molla e prova a recuperare. Ne viene fuori un ultimo quarto a fisarmonica con il Monferrato che tenta lo strappo decisivo e la 2B Control che accorcia le distanze. Si entra negli ultimi 3’ di gioco con Casale avanti di 6 punti (59-53). La tripla da nove metri di Redivo vale il nuovo +9 Casale (62-53). E con 6 punti di vantaggio si entra anche nell’ultimo minuto. Romeo accorcia a 4, ma il tap-in di Martinoni e i liberi di Ghirlanda danno alla Novipiù la seconda vittoria stagionale. Finisce 70-65. Ottimo anche Ellis autore di 13 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 4 falil subiti.

I numeri

Finale: 70-65

Parziali: 17-12, 33-22, 51-44

Quintetti: Casale con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Martinoni, Carver. Trapani con Massone, Jenkins, Guaiana, Mollura, Carter.

Punti: Redivo 24 (Casale), Jenkins 20 (Trapani)

Rimbalzi: Ellis 6 (Casale), Carter 11 (Trapani)

Assist: Ellis 5 (Casale), Massone 10 (Trapani)

Mvp: Redivo (Casale)