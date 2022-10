Acuto Alessandria. Adesso ha tre squadre dietro

MONTEVARCHI - La vittoria pesante. Quella che permette all'Alessandria di lasciarsi alle spalle non solo il San Donato Tavarnelle, ma anche la Recanatese e di agganciare l'Olbia.

Se doveva essere un crocevia, può davvero diventarlo, anche per la capacità di tenere fino alla fine e reggere l'assalto, arruffato, dei padroni di casa

Liverani tra i pali

La novità è Luca Liverani tra i pali dal 1', debutto in campionato dopo la buona prova in coppa.

L'altro cambio tattico è Rota a centrocampo, con Baldi esterno destro nella linea a 4

In difesa torna Checchi, Galeandro unica punta

SAN DONATO TAVARNELLE - ALESSANDRIA 0-1

Marcatori: st 25' Filip

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

50' Finisce qui. Seconda vittoria dell'Alessandria, che si lascia alle spalle , in classifica, Recanatese e San Donato Tavarnelle e aggancia l'Olbia

49' Rovesciata di Gorelli. Parata

46' Bellucci dentro per Ghiozzi

45' Quattro minuti di recupero

33' Doppio cambio, dentro Pellegrini e Lombardi, per Podda e Speranza

32' Brivido sull'inserimento in area di Ubaldi. Liverani blocca

25' GOOOL ALESSANDRIA: Baldi in profondità per Galeandro a destra, tiene palla in campo sulla linea di fondo, in mezzo per la deviazione, forte, di Filip, che batte Rossi. Prima rete tra i professionisti per il centrocampista. Ed è proprio un gran gol

20' Punizione al limite, Sini batte molto bene, la sesazione del gol a portiere battuto, ma la palla sfila di un nulla sul fondo

17' Doppio salvataggio: prima il portiere e poi Brenna negano il gol a Galeandro

13' Liverani esce ai 35 metri per anticipare di testa Ubaldi

8' Esce bene Liverani in presa bassa per anticipare il tocco di Ubaldi

7' Progressione di Baldi, per Galeandro, calcia in corsa, alto

2' Conclusione di Ghiozzi, che si accentra al limite. blocca Rossi

1' Due cambi nel San Donato: Ubaldi e Nunziatini per Noccioli e Sepe

"Questa vittoria è tutta della squadra" Rebuffi: "Liverani? Era arrivato il suo turno, ma Marietta è tranquillo, perché avrà ancora occasioni"

Primo tempo

47' Finisce qui la prima frazione. Una parata di Rossi, nessuna per Liverana. Zero emozioni

45' Due minuti di recupero

45' Ci prova Sini, esterno rete

41' Gioco fermo, infortunio all'assistente Scardovi, che cade a terra. Appoggia male il piede. Soccorso dallo staff del San Donato, riprende il suo posto

36' Palla in area, Galeandro sfiora, Rota, sul secondo palo, non ci arriva

31' Sterile reclamo per un presunto tocco di mano negli sviluppi del terzo angolo per i Grigi

29' Sul diagonale di Podda, Galeandro, in area, non ci arriva e la palla sfila sul fondo

15' Brivido sull'incursione di Calamai, lasciato libero a destra, conclusione fuori bersaglio

13' Ancora Baldi, alto

12' Occasione gol per i Grigi: Baldi, servito da Podda, obbliga Rossi a togliere la palla dal sette.

Il tabellino

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2): M.Rossi; Carcani, Gorelli, Brenna, Montini; Calamai (18'st A.Rossi), Sepe (1'st Nunziatini), Bovolon (39'st Galligani); Russo (5'st Regoli); Noccioli (1'st Ubaldi), Marzierli. A disp.: Cardelli, Onori, Ciurli, Borghi, Siniega, Contipelli, Gjana, Viviani, Lozza. All.: Magrini

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota, Speranza (33'st Lombardi); Podda (33'st Pellegrini), Filip, Ghiozzi (46'st Bellucci); Galeandro. A disp.: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Mionic, Perseu, Gazoul, Ventre, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: D'Eusanio di Faenza

Assistenti: Fracchiolla di Bari e Scardovi di Imola, quarto ufficiale Giordani di Aprilia

Note: Giornata di sole, calda. Spettatori: 350 circa. Ammoniti: Nunziatini per gioco falloso Angoli: 7-4 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st 4'