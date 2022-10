Aperitivo Galeotto all'Oktoberfest. E un pacchetto turistico

La Paulaner Oktoberfest Alessandria dal 20 ottobre al 1° novembre sarà una buona occasione per scoprire la nostra città, unendo le offerte conviviali a base di birra, cucina bavarese, musica con pacchetti turistici che oltre ai pernottamenti propongono iniziative di degustazioni di birre locali, come quella dell’Aperitivo Galeotto, realizzato in esclusiva per l’occasione grazie alla collaborazione con Idee in Fuga e Fuga di Sapori.

Idee in Fuga è una Cooperativa attiva nell’Istituto penitenziario 'Cantiello e Gaeta' per creare lavoro per i detenuti, sostenere diverse realtà sociali del territorio e per sviluppare idee a favore del terzo settore promuovendone la sostenibilità.

“Obiettivo dell'Amministrazione è legare queste iniziative alla scoperta della città e alle sue caratteristiche peculiari, coinvolgendo gli attori del territorio, che la animano nel quotidiano, e le esperienze più significative. Da questo punto di vista, mi sembra particolarmente importante che un pacchetto turistico creato in occasione di un evento come Oktoberfest includa i prodotti realizzati con il coinvolgimento diretto dei detenuti delle carceri di Alessandria e di altre città italiane - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - Per le prossime edizioni vorremmo fare ancora di più, ma ci sembra già un buon inizio. Porte aperte agli imprenditori che investono su Alessandria, con la volontà di valorizzare il nostro contesto culturale e sociale”.

Paulaner Oktoberfest, giovedì 20 la sfilata inaugurale Nell'area della festa l'apertura della prima botte di birra con lo storico martello di legno bavarese

Le birre che si potranno degustare sono di produzione artigianali, come ad esempio la ben nota “Sbirra” ottenuta con agrumi provenienti dalla produzione del carcere di Siracusa e con il luppolo coltivato nel perimetro esterno del Carcere di San Michele in Alessandria, ma anche la “Skizzata”, birra ambrata dalle note amarognole dovute dall'infusione della camomilla fornita del carcere di Pozzuoli e dedicata al centro antiviolenza Me.dea di Alessandria.

Il pacchetto turistico comprende una notte in hotel centrale a 3 stelle comprensivo di pernottamento e colazione, a cui si aggiunge una visita guidata della città e naturalmente l’Aperitivo Galeotto da degustare presso la Bottega Fuga di Sapori, dove verranno servite due birre accompagnate dai prodotti realizzati dai detenuti del Carcere di Alessandria e di altre carceri italiane, prodotti realizzati in collaborazione con piccoli produttori e artigiani; questo venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre in orario 17/18.30 oppure 18.30/20 sempre su prenotazione (info: www.alexala.it).