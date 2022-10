Lega, Molinari confermato capogruppo alla Camera

Come annunciato da Matteo Salvini nel giorni caldi della scelta per la presidenza della Camera, Riccardo Molinari è stato confermato capogruppo della Lega a Montecitorio: la scelta, per acclamazione, è avvenuta questo pomeriggio, durante la riunione dei deputati del Carroccio, alla presenza dello stesso segretario federale.



Molinari guiderà un gruppo di 65 parlamentari, sui complessivi 400 eletti: “Ringrazio i colleghi e il segretario Matteo Salvini per la riconferma - le sue parole - In un momento drammatico per il Paese, dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dei cittadini e rilanciare l’azione della Lega con il nostro lavoro in Parlamento e sui territori. Solo sapendo chi e cosa rappresentiamo potremo essere efficaci e riaccendere la speranza nei cuori della gente”.