Novipiù lascia il derby alla Reale Mutua

TORINO - Derby alla Reale Mutua Torino. Novipiù lotta ma esce battuta dal PalaGianni Asti (82-72). Trascinano i giovani Ellis e Ghirlanda, manca clamorosamente Redivo. E il tiro da 3 /6 su 27 dall’arco per la Novipiù. Doppia doppia Carver (10 punti e 13 rimbalzi).

La partita

Casale senza Luca Valentini e Formenti. Torino al completo. Partita subito nel vivo. Attacchi caldi fin da i primi possessi. Casale parte decisa e con le idee chiare sull’asse Ellis-Martinoni. Torino risponde subito anche con il post basso di Vencato. Carver comincia a ruggire sotto i tabelloni. 20-20 al primo mini intervallo.

Ellis-De Vico e Pepe dalla panchina muovono il tabellina di Torino. Casale, senza che Redivo sia ancora entrato in partita, tiene il passo. Le percentuali si abbassano un po’, ma l’equilibrio resta. Torino allunga nel finale di secondo quarto con Pepe e Vencato. All’intervallo lungo 39-35.

Si riparte e Torino ricomincia a macinare. Sul 44-43 (tripla Ghirlanda), Casale si pianta e la Reale Mutua piazza un pesante 9-0 che vale la prima doppia cifra per i padroni di casa (53-43) al minuto 27. I primi 2 punti di Redivo arrivano solo ora a certificare la serata no dell’argentino. Ma la Novipiù con Ellis (con Carver già in doppia cifra) è ancora viva e costruisce una reazione (7-2) che porta al 30’ con Torino avanti di 5 punti (55-50). Cinque punti di Jackson per Torino che allunga tra 7 e 9 punti di vantaggio. Le squadre si scambiano i canestri (Martinoni) ma in questo modo casale non riesce a ricucire. A 3’ dalla sirena +9 Torino con Pepe. Prima tripla (tardiva) di Redivo per il nuovo -6 (73-67). Ma Guariglia ricaccia indietro Casale. Torino entra nell’ultimo minuto sul +11 (78-67). Non c’è più tempo. Vince Torino

I numeri

Finale: 82-72

Parziali: 20-20, 39-35, 55-50

Quintetti: Torino con Vencato, Mayfield, Jackson, De Vico, Guariglia. Casale con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Martinoni, Carver.

Punti: De Vico e Pepe 17 (Torino), Ghirlanda e Ellis 15 (Casale)

Rimbalzi: Jackson 9 (Torino), Carver 13 (Casale)

Assist: Vencato 9 (Torino), Ellis 4 (Casale)

Mvp: De Vico (Casale)