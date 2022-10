Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, un ferito

BOSCO MARENGO - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nella zona di Bosco Marengo, nell’area della S.G.S.

Un esterno è rimasto ferito probabilmente in seguito alla rottura del disco di un flessibile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal.

L’operaio è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice giallo, fortuntamente non è in pericolo di vita.