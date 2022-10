L’addio a Cristian: le parole arrabbiate del diacono, “ragazzi, date valore alla vita”

TRINO - È un messaggio forte, a tratti arrabbiato, quello del diacono Emor Lucingoli. “Ragazzi, date valore alla vita. La violenza non ha senso, è la sconfitta dell’intelligenza”.

L’addio a Cristian Martinelli, 34 anni, morto a seguito di un brutale pestaggio avvenuto alla stazione ferrovia di Casale Monferrato è un monito alla non violenza, al non giudizio, al rispetto della vita.

“Sono arrabbiato - ha esordito Emor Cingoli, perché è morto così, in questo modo. Non è possibile, non è giusto. Ragazzi, uomini, donne, madri, padri, crediamo nei nostri figli. Noi siamo per la vita non per la morte. Si sta perdendo il valore della vita, ed è colpa anche nostra”.

Invita a non giudicare, Emor Lucingoli, ad avere rispetto della storia, del vissuto delle persone. La chiesa parrocchiale di Trino era gremita questa mattina. Tanti gli amici che si sono stretti attorno al dolore dei famigliari di Cristian, della mamma, della sorella del 34enne.

Ed è proprio la mamma, in lacrime, che sul sagrato della chiesa, dopo aver stretto le mani del capitano dei Carabinieri di Casale, capitano Valerio Azzone, presente al funerale, ci rivolge solo due parole: “Ora sono in corso le indagini, e spero che si faccia giustizia. Cristian, merita giustizia“. E ringrazia i Carabinieri”.

Al momento, oltre al 20enne di origine moldava in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e alcuni giovani, tra cui una ragazza, indagati, si stanno ricostruendo le varie fasi del brutale pestaggio che ha portato alla morte Cristian Martinelli.

L’autopsia eseguita sabato scorso, inoltre, dovrà dare le risposte sulle cause che hanno provocato il decesso avvenuto domenica 23 ottobre all’ospedale di Casale.