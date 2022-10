Autosped, e sono tre: Ponzano ko

PONZANO - Tris Autosped: terza vittoria in fila, la seconda in trasferta. Con qualche fatica nelle fasi centrali, ma a Ponzano le giraffe sono sempre avanti, e indirizzano la gara dalla loro parte nel primo quarto, in cui scavano il primo solco, 16-5, un margine che si assottiglia, ma alla sirena resta in doppia cifra, 45-55

Con una protagonista su tutte, Sofia Marangoni, mvp con i suoi 25 punti e tanta qualità da categoria supereriore. In doppia cifra anche Baldelli, autrice di una prestazione di personalità, di intelligenza tattica e di grande applicazione.

Padrone di casa alle corde nei primi 10', anche grazie a una intensità difensiva delle ospiti che amplifica le percentuali basse di Posaclima Ponzano. Le venete reagiscono nel secondo, risalgono fino al -4, poi Castelnuovo si rimette in corsa, 19-26 all'intervallo lungo. Il terzo parziale vive di equilibri, 34-42. E il margine cresce ancora nell'ultimo, fino al +10 finale. In un confronto che coach Nino Molino definisce "scorbutico. Per noi non era una giornata delle migliori, abbiamo sbagliato cose semplici, proprio per questo la vittoria ha un peso diverso, in attesa di avere qualche giocatrice in più per le rotazioni".

Nota di colore, il rosa dei calzini di Autosped, 'lancio' della giornata di domani al PalaEnergica PalaFerraris, a Casale, con Bertram a favore di Airc.

POSACLIMA PONZANO - AUTOSPED CASTELNUOVO 45-55

(5-16, 19-26, 34-42)

Ponzano: Tivenius 9, Iuliano 10, Gobbo 9, Varaldi 2, Pellegrini 8, Bianchi, Mioni 6, Favaretto 1. Ne: Rosar, Zanatta, Pertile. All.: Gambarotto

Autosped: Marangoni 25, Premasunac 7, Leonardi 8, Baldelli 14, Gianolla 1, Smorto, Gatti. Ne: Bernetti, Rulli, Bonasia, Ravelli, Castagna. All.: Molino