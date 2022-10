Novipiù in casa della Stella per ripartire

CASALE MONFERRATO – Dopo la delusione del derby di Torino la Novipiù tenta il pronto riscatto. Sul campo di Veroli, casa di A2 della Stella Azzurra Roma, la squadra di coach Andrea Valentini prova a rimettersi subito in carreggiata. Partita dell'emozione per Matteo Ghirlanda che affronta da avversario la squadra in cui è cresciuto. Atteso anche Lucio Redivo, fresco di convocazione in Nazionale per le qualificazioni Mondiali.

Qui Roma

Coach della Stella Azzurra Luca Bechi. “Monferrato è squadra solida e ben amalgamata. Le ultime due nostre partite, pur evidenziando passi avanti consistenti dal punto di vista della coesione, non ci hanno premiato con la vittoria: perciò prendere i due punti deve essere domenica la motivazione principale. Dobbiamo e vogliamo scendere in campo aggressivi e determinati per regalarci il primo successo stagionale”.

L'esperto Alberto Chiumenti. “Contro Monferrato abbiamo il desiderio di portare a casa l'intera posta. Sarà importante non concedere troppo nei nostri momenti peggiori per poi dover spendere energie preziose nelle rimonte e non riuscire a finalizzarle; dovremo invece insistere sui nostri punti di forza per conquistare i due punti”.

Qui Casale Monferrato

Il vice allenatore Stefano Comazzi. “Troveremo una Stella Azzurra affamata di punti, ma dal nostro punto di vista cercheremo di cogliere la nostra prima vittoria in trasferta, una vittoria che vogliamo fortemente. Troviamo una squadra che si basa sulla produttività dei suoi esterni, Rullo, Wilson e Giachetti, supportati sotto le plance da Chiumenti, che è un altro giocatore esperto, e da un gruppo di giovani promettenti, frutto del vivaio della Stella Azzurra che è uno dei più prolifici d’Italia”.

Ex della gara Matteo Ghirlanda. “Sarà una partita molto speciale per me, soprattutto dal punto di vista emotivo perché giocheremo contro la squadra in cui ho cominciato a giocare a basket e in cui sono cresciuto. Sarò molto contento di riabbracciare vecchi compagni, soprattutto amici con cui sono cresciuto, ma tutto questo non mi deve distrarre dal fatto che noi andremo lì per cercare di vincere la partita”.

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr).

Quando: domenica 30 ottobre, 18

Arbitri: Maschio, Barbiero, Maschietto.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming in abbonamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Non saranno della partita il play Luca Valentini (fascia plantare) e Matteo Formenti (problema muscolare). Stella Azzurra al completo. Partita speciale per Matteo Ghirlanda, classe 2001 cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra. Per lui la prima sfida contro la sua ex squadra.